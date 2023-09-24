Президент ПСЖ: Мбаппе — часть семьи, за нас играет лучший игрок мира

Президентвысоко оценил игровые качества нападающего команды

«Проблемы, которые у нас были, остаются в семье. Килиан — часть семьи. Я впечатлен тем, как он играет. И тем, как играет вся команда.

За нас играет лучший игрок мира, как по мне, он заслуживает Золотой мяч», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, что этим летом Мбаппе отказался активизировать пункт, который продлевает контракт еще на один год. После этого боссы ПСЖ отстранили нападающего от игр и тренировок с основной командой.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 5 матчей за парижан во всех турнирах и забил 8 голов.