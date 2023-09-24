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    Президент ПСЖ: Мбаппе — часть семьи, за нас играет лучший игрок мира

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    Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высоко оценил игровые качества нападающего команды Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Проблемы, которые у нас были, остаются в семье. Килиан — часть семьи. Я впечатлен тем, как он играет. И тем, как играет вся команда.

    За нас играет лучший игрок мира, как по мне, он заслуживает Золотой мяч», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

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    • Напомним, что этим летом Мбаппе отказался активизировать пункт, который продлевает контракт еще на один год. После этого боссы ПСЖ отстранили нападающего от игр и тренировок с основной командой.

    В нынешнем сезоне Мбаппе провел 5 матчей за парижан во всех турнирах и забил 8 голов.

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