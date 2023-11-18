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    Педро выбрал фаворита текущего сезона Лиги чемпионов

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    Хавбек «Лацио» Педро Родригес ответил на вопрос о том, кто является фаворитом этого сезона Лиги чемпионов.

    Педро
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    Педро

    «Команда, которая сейчас сильнее всех и играет лучше всех в Италии — это "Интер". Они редко проигрывают и теряют очки. Но я не знаю, как закончится чемпионат Италии в этом году, посмотрим.

    В Лиге чемпионов как всегда у сильных команд возникают проблемы. Да, всегда есть четыре-пять очень сильных команд, которые доходят до финальных стадий. "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", "Барселона" — их можно назвать фаворитами турнира. "Барселона" в последние годы далеко не проходила, но она традиционно сильна.

    Тяжело выбрать один клуб, который станет победителем Лиги чемпионов. Дойти до финала всегда непростая задача. Но я бы выбрал Манчестер Сити», — приводит слова Педро журналист Альфредо Педулла.

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