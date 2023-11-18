Франция забила 14 безответных голов Гибралтару, у Мбаппе — хет-трик

В одной встреч Франция не оставила и следа от сборной Гибралтара, разгромив со счетом 14:0.
В составе французской сборной хет-трик оформил нападающий Килиан Мбаппе, а по дублю сделали Оливье Жиру и Кингсли Коман. По голу записали на свой счет Маркус Тюрам, Уоренн Заир-Эмери, Джонатан Клаусс, Юссуф Фофана, Адриен Рабьо и Усман Дембеле.
Еще один гол Гибралтар забил в свои ворота. Защитник гостей Этан Сантос оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
После этого матча Франция занимает 1-е место в своей группе с 21-м баллом в активе. Гибралтар — на последней 5-й позиции без набранных очков.
В параллельном матче Нидерланды минимально обыграла Ирландию со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил форвард хозяев Ваут Вегхорст на 12-й минуте встречи.
Нидерланды занимают 2-е место в своей группе с 15-ю баллами в активе. Ирландия — на 4-й позиции (6).