Франция забила 14 безответных голов Гибралтару, у Мбаппе — хет-трик

Обзор матчей 9-го тура группы В квалификации Евро-2024.

В одной встреч Франция не оставила и следа от сборной Гибралтара, разгромив со счетом 14:0.

В составе французской сборной хет-трик оформил нападающий Килиан Мбаппе, а по дублю сделали Оливье Жиру и Кингсли Коман. По голу записали на свой счет Маркус Тюрам, Уоренн Заир-Эмери, Джонатан Клаусс, Юссуф Фофана, Адриен Рабьо и Усман Дембеле.

Еще один гол Гибралтар забил в свои ворота. Защитник гостей Этан Сантос оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B Франция — Гибралтар 14:0 Голы: 1:0 Ethan Santos (автогол) (3'), 2:0 Марку Тюрам (4'), 3:0 Уоррен Заир-Эмери (16'), 4:0 Килиан Мбаппе (пенальти) (30'), 5:0 Жонатан Клосс (34'), 6:0 Кингсли Коман (36'), 7:0 Юссуф Фофана (37'), 8:0 Адриен Рабьо (63'), 9:0 Кингсли Коман (65'), 10:0 Усман Дембеле (73'), 11:0 Килиан Мбаппе (74'), 12:0 Килиан Мбаппе (82'), 13:0 Оливье Жиру (89'), 14:0 Оливье Жиру (90 + 1') Предупреждение: Ли Кашаро (31') Удаление: Ethan Santos (18')

После этого матча Франция занимает 1-е место в своей группе с 21-м баллом в активе. Гибралтар — на последней 5-й позиции без набранных очков.

В параллельном матче Нидерланды минимально обыграла Ирландию со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил форвард хозяев Ваут Вегхорст на 12-й минуте встречи.

Нидерланды занимают 2-е место в своей группе с 15-ю баллами в активе. Ирландия — на 4-й позиции (6).