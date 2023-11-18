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    Беларусь минимально победила Андорру

    Беларусь — Андорра: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2024 сборная Беларуси дома обыграла Андорру со счетом 1:0.

    сборная Беларуси
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    сборная Беларуси

    Автором единственного гола на 83-й минуте стал Денис Лаптев.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I
    Белоруссия — Андорра 1:0
    Гол: 1:0 Денис Лаптев (83') Белоруссия: Сергей Игнатович, Сергей Карпович (Иван Бахар, 63'), Александр Павловец, Егор Пархоменко, Захар Волков, Кирилл Печенин (Денис Лаптев, 74'), Кирилл Капленко (Валерий Громыко, 63'), Макс Эбон, Владислав Климович (Артём Концевой, 46'), Дмитрий Антилевский, Владислав Морозов (Максим Скавыш, 63') Андорра: Икер, Жоан Сервос, Франсиско Помарес (Ot Remolins Planes, 87'), Марк Валес, Макс Льовера, Эрик Де Паблос (Хорди Рубио Гомес, 90'), Марк Ребес (Эрик Валес Рамос, 66'), Жорди Алаез, Рикард Фернандес (Aaron Sanchez Alburquerque, 66'), Алешандре Мартинез, Марсио Виейра (Марк Пужоль, 87') Предупреждения: Марк Ребес (45 + 1'), Алешандре Мартинез (70'), Марсио Виейра (72'), Денис Лаптев (90 + 6')

    Беларусь имеет девять очков занимает пятое место в группе I после. Андорра (2) идет последней.

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