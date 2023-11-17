В 18:00 17.11.2023 Казахстан и Сан-Марино начнут матч в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024.

Казахстан — Сан-Марино

Последний матч между собой: Сан-Марино — Казахстан 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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