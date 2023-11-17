Казахстан сыграет на своем поле Сан-Марино в рамках 9-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 18:00 мск. Казахстан — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Казахстан

Сборная имеет реальные шансы поехать на чемпионат Европы 2024 года. Казахстан занимает 3-е место в группе Н с 15-ю очками в активе. Команда отстает от заветной 2-й позиции на 4 балла за 2 тура до конца квалификации.

Казахстан довольно удачно выступает в отборе на Евро-2024, забив за 8 встреч 12 голов при 9-и пропущенных. В последних матчах команда не много забила, но сумела набрать очень важные очки.

За 5 последних матчей отбора на Евро-2024 Казахстан 3 раза победил и дважды проиграл. В последнем матче сборная на чужом поле обыграла Финляндию (2:1). В том матче дублем отметился полузащитник Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, а сборная отыгралась со счетом 0:1.

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В предстоящем матче Казахстан сыграет с главным аутсайдером своей группы Сан-Марино, которая явно провалилась практически во всех матчах. Сможет ли Казахстан не допустить оплошности и набрать свои очки? Из 4-х встреч на своем поле сборная дважды победила.

Сан-Марино

Команда уже давно потеряла теоретические шансы на основной этап чемпионата Европы, доигрывая последние матчи. Сан-Марино занимает последнее 6-е место в своей группе без набранных очков.

Стоит отметить, что Сан-Марино — худшая сборная по пропущенным голам. Команда умудрилась пропустить 26 голов за 8 встреч при только одном забитом.

В последних 3-х поединках у Сан-Марино и вовсе не было шансов победить. Команда проиграла Словении (0:4), Северной Ирландии (0:3) и Дании (1:2). К тому же, Сан-Марино провалилась и в матче с Казахстаном.

В последнем очном поединке сборная уступила своему сопернику со счетом 0:3. В домашнем матче Сан-Марино нанесла только 2 удара в створ ворот, пропустив в каждом тайме.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Казахстана предлагают — 1.04.

На викторию Сан-Марино дают — 70.00, ничья оценена — в 15.00.

Казахстан наголову сильнее Сан-Марино. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Наш прогноз — Тотал 3.5 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.99. Еще вариант для ставки — Победа Казахстана с форой (-3) за 1.91.