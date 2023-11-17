«Эвертон» лишился десяти очков в АПЛ из-за нарушения финансового fair play

Отмечается, что после 5-дневного слушания комиссия установила финансовые нарушения. Иными словами, «Эвертон» привысил допустимый финансовый порог в лиге, что привело к снятию очков.
Решение комиссии уже вступило в силу. Таким образом, «Эвертон» занимает предпоследнее 19-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе после 12-и туров.
Напомним, что до снятия 10-и баллов «ириски» располагались на 14-й позиции с 14-ю очками в копилке.
В следующем матче «Эвертон» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 26-го ноября в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги.