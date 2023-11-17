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    «Эвертон» лишился десяти очков в АПЛ из-за нарушения финансового fair play

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    «Эвертона» лишили 10-и очков в английской Премьер-лиге из-за нарушений финансового fair play. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

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    Отмечается, что после 5-дневного слушания комиссия установила финансовые нарушения. Иными словами, «Эвертон» привысил допустимый финансовый порог в лиге, что привело к снятию очков.

    Решение комиссии уже вступило в силу. Таким образом, «Эвертон» занимает предпоследнее 19-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе после 12-и туров.

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    • Напомним, что до снятия 10-и баллов «ириски» располагались на 14-й позиции с 14-ю очками в копилке.

    В следующем матче «Эвертон» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 26-го ноября в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги.

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