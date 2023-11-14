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    Мадзарри может вернуться в «Наполи»

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    Вальтер Мадзарри может стать новым главным тренером «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Вальтер Мадзарри
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    Вальтер Мадзарри

    По данным источника, 62-летний специалист согласен подписать с неаполитанским клубом контракт до конца текущего сезона.

    Ранее появилась информация о том, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис решил уволить Руди Гарсия.

    Роман также подтвердил, что «Наполи» также рассматривает кандидатуру Игора Тудора, который в прошлом сезоне возглавлял французский «Марсель». Хорват хочет получить контракт на два года.

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    • Мадзарри уже работал в «Наполи» с 2009 по 2013 год. Под его руководством неаполитанская команда в сезоне-2011/2012 выиграла Кубок Италии.

    «Наполи» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А после 12-ти туров.

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