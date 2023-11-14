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    Деку о будущем Феликса и Канселу: Мы рассчитываем на них в следующем сезоне

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку изъявил желание сохранить арендованных игроков — полузащитника Жоау Феликса и защитника Жоау Канселу.

    Деку
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    Деку

    «Сейчас идёт ноябрь, поэтому пока что рано об этом говорить. Но мы уже думаем в этом направлении. Мы видим, как складывается их сезон. Нет никаких сомнений в том, что мы рассчитываем на них в следующем сезоне, потому что они подходят стилю игры команды. Мы довольны их выступлениями.

    Каким образом мы сможем их подписать? Оставим это обсуждение на потом», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

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    • Права на Феликс принадлежат мадридскому «Атлетико». В нынешнем сезоне Феликс провел 14 матчей за «Барселону», забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

    Канселу принял участие в 10-и встречах Примеры, забил 2 гола и сделал голевую передачу. Права на игрока принадлежат «Манчестер Сити».

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