АПЛ. «Ман Сити» потерял очки, но сохранил 1 место

После трех побед подряд оступился лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Сити», устроив перестрелку с «Челси». Вплотную к горожанам подобрались «Ливерпуль» и «Арсенал», а «Тоттенхэм» упустил возможность возглавить АПЛ.

Изменения в турнирной таблице

«Ливерпуль» и «Арсенал» шагнули вверх по турнирной таблице, сместив со второй строчки «Тоттенхэм», который опустился на четвёртую позицию. Мерсисайдцы и канониры вышли на второе и третье места.

На две ступеньки вверх поднялся «Манчестер Юнайтед», «красные дьяволы» теперь занимают 6 место. Таким образом МЮ обошел в чемпионате «Ньюкасл» и «Брайтон», которые расположились на 7-й и 8-й строчках чемпионата.

Календарь и таблица АПЛ

Зону вылета покинул «Борнмут», команда набрала 9 очков и теперь занимает 17 место в АПЛ. К группе аутсайдеров присоединился «Лутон», заняв 18 место.

Футбольное шоу

В центральном матче 12-го тура АПЛ было забито 8 голов, футбольное шоу устроили «Челси» и «Манчестер Сити» (4:4). Счет в матче открыли горожане, Эрлинг Холанн реализовал пенальти на 25-й минуте.

Не прошло и четырёх минут, как Тиагу Силва сравнял счет. К 37-й минуте поединка уже «Челси» вёл в счете, отличился Рахим Стерлинг. До перерыва было зафиксировано ещё одно взятие ворот. Мяч в раздевалку забил Мануэль Аканджи и восстановил паритет на табло.

Вторая половина матча также была богата на голы. На 47-й минуте поединка о себе напомнил Холанн, который сделал счет 3:2 — в пользу «Ман Сити». Спустя 20 минут игрового времени «Челси» снова отыгрался. Автором гола в составе «аристократов» стал Николас Джексон (3:3).

Соперники на достигнутом результате не остановились. «Манчестер Сити» в третий раз за игру вышел вперед благодаря результативному удару Родри на 86-й минуте. Однако в компенсированное время «Челси» получил возможность пробить пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Коул Палмер, забив на 95-й минуте матча.

«Манчестер Сити» — «Янг Бойз» globallookpress.com

Лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» очки потерял, но первое место сохранил за собой, набрав 28 баллов. «Челси» в свою очередь, остался на 10-й строчке с 16 пунктами.

В погоне за лидером

Осечка «Ман Сити» сыграла на руку «Ливерпулю» и «Арсеналу». Данный тандем уже набрал по 27 очков и всего на один балл отстаёт от горожан в турнирной таблице.

На втором месте идет «Ливерпуль», который заработал очки в поединке против «Брентфорда» (3:0). В составе мерсисайдцев в этом матче отличились Диогу Жота и Мохаммед Салах, который оформил дубль.

На третьей строчке в английской Премьер-лиге расположился «Арсенал». На своем поле «пушкари» вырвали победу у «Бернли» (3:1). В сетку ворот соперника мячи забили Леандро Троссард, Вильям Салиба и Александр Зинченко.

Топ-4 АПЛ замыкает «Тоттенхэм», у «шпор» была прекрасная возможность возглавить чемпионат Англии. Однако лондонцы проиграли на выезде «Вулверхэмптону» (1:2). На данный момент у «шпор» в активе 26 набранных очков.

Стремление «красных дьяволов»

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице стремится подняться как можно выше. В последних пяти встречах чемпионата МЮ выиграл четыре, поединок против «Лутона» не стал исключением.

«Манчестер Юнайтед» — «Лутон» globallookpress.com

Футболисты «Ман Юнайтед» выиграли у соперника, благодаря голу в исполнении Виктора Линделёфа на 59-й минуте матча. Таким образом МЮ набрал 21 очко и остался на шестом месте в чемпионате Англии.

Тур № 13

В чемпионате Англии наступил перерыв, возобновится Премьер-лига к концу месяца. Игры 13-го тура внутреннего первенства пройдут с 25 по 27 ноября.

Битва лидеров чемпионата откроет программу игрового дня. В субботу, 25 ноября «Ман Сити» примет «Ливерпуль», в этот же день «Челси» попытается набрать очки в гостевой игре с «Ньюкаслом». А «Брентфорд» на своем поле примет одного из лидеров АПЛ «Арсенал».

Все прогнозы на АПЛ

В воскресенье, 26 ноября «Тоттенхэм» на своей арене примет «Астон Виллу», а «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Эвертона».