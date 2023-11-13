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    Луческу призвал вернуться ко времени, когда клубы РФ и Украины играли товарищеские турниры

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    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу считает, что российским и украинским клубам надо встречаться в товарищеских матчах.

    Мирча Луческу
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    Мирча Луческу

    «Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры. Это было прекрасное время, мы должны к нему вернуться.

    Нам нужно что-то сделать, чтобы вернуться к этому. Только совместными усилиями мы сможем этого добиться.

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    • Я люблю Украину и период работы в этой стране, но работал и в России, и там у меня были нормальные отношения.

    Но продолжать так дальше просто невозможно», — приводит слова румынского специалиста Football.ua.

    Напомним, в начале ноября Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо».

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