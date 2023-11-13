Луческу призвал вернуться ко времени, когда клубы РФ и Украины играли товарищеские турниры

Бывший главный тренер «Зенита»считает, что российским и украинским клубам надо встречаться в товарищеских матчах.

«Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры. Это было прекрасное время, мы должны к нему вернуться.

Нам нужно что-то сделать, чтобы вернуться к этому. Только совместными усилиями мы сможем этого добиться.

Я люблю Украину и период работы в этой стране, но работал и в России, и там у меня были нормальные отношения.

Но продолжать так дальше просто невозможно», — приводит слова румынского специалиста Football.ua.

Напомним, в начале ноября Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо».