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    Луческу: Надеюсь, Россия скоро вернется в еврокубки

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    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу признался, что продолжает следить за санкт-петербургским клубом.

    Мирча Луческу
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    Мирча Луческу

    «Я радуюсь успехам Семака. У него отлично получается! Жалко, что такая прекрасная команда не может выступать в еврокубках из-за всей этой ситуации... Но я слежу за успехами Сергея! У него все в порядке. Семак — отличный тренер, который создал рабочую атмосферу в коллективе, и результаты говорят сами за себя! Надеюсь, что скоро все закончится, на Украине будут играть с болельщиками, Россия вернется к выступлению в Европе, в общем, все придет в норму.

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    • Как бы "Зенит" выступил в Лиге чемпионов? Уровень футбола в Европе выше, чем в России. Однако, думаю, питерцы могли бы выйти в четвертьфинал. Но там их уже ждали бы "Манчестер Сити", "Бавария", "Реал", "Барселона", "Ливерпуль", "Интер" и другие, в общем, одни и те же восемь клубов, которые доминируют в европейском футболе.

    Сейчас всем в Европе непросто. Ведь вышеперечисленные клубы только повышают свой уровень, получают больше доходов с каждым годом. Но почему бы не побороться с ними! Напомню, "Шахтер", "Зенит", ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА. Просто пока невозможно оценить реальный уровень питерцев», — приводит слова румынского специалиста «Спорт-Экспресс».

    Напомним, в начале ноября Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо».

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