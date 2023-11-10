Луческу: Надеюсь, Россия скоро вернется в еврокубки

Бывший главный тренер «Зенита»признался, что продолжает следить за санкт-петербургским клубом.

«Я радуюсь успехам Семака. У него отлично получается! Жалко, что такая прекрасная команда не может выступать в еврокубках из-за всей этой ситуации... Но я слежу за успехами Сергея! У него все в порядке. Семак — отличный тренер, который создал рабочую атмосферу в коллективе, и результаты говорят сами за себя! Надеюсь, что скоро все закончится, на Украине будут играть с болельщиками, Россия вернется к выступлению в Европе, в общем, все придет в норму.

Как бы "Зенит" выступил в Лиге чемпионов? Уровень футбола в Европе выше, чем в России. Однако, думаю, питерцы могли бы выйти в четвертьфинал. Но там их уже ждали бы "Манчестер Сити", "Бавария", "Реал", "Барселона", "Ливерпуль", "Интер" и другие, в общем, одни и те же восемь клубов, которые доминируют в европейском футболе.

Сейчас всем в Европе непросто. Ведь вышеперечисленные клубы только повышают свой уровень, получают больше доходов с каждым годом. Но почему бы не побороться с ними! Напомню, "Шахтер", "Зенит", ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА. Просто пока невозможно оценить реальный уровень питерцев», — приводит слова румынского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в начале ноября Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо».