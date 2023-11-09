Луческу: Я ушел из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола

Бывший главный тренерсообщил, что не заканчивал тренерскую карьеру.

«Я закончил карьеру? Это вранье! Я ушел из киевского "Динамо", но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от "Шахтера". Позже, к сожалению, случилось то, что случилось.

По окончании встречи с "Шахтером" (0:1) я был очень эмоционален, удерживать все в себе было невозможно. Поэтому я сказал: "хватит, я заканчиваю". В "Динамо" проработал 3 года, 15 лет в общей сложности на Украине. Этого достаточно. Так что вот вся правда. Сейчас я дома, в Бухаресте. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. Крайне сложно играть в футбол без болельщиков, финансовой поддержки, спонсоров, рекламы. Выступать только молодежью из академии... В любом случае я пытался сохранить футбол в своей жизни. Это самое важное даже в такой сложной ситуации», — приводит слова Луческу «Спорт-Экспресс».

Луческу возглавлял «Динамо» с 2020 года. До этого он в течение двух лет тренировал сборную Турции, а с мая 2016 по май 2017 года — «Зенит». До работы в РПЛ румынский специалист 12 лет возглавлял «Шахтер», который привел к победе в Кубке УЕФА.