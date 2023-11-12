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    «Спартак» минимально переиграл «Ростов»

    «Спартак» — «Ростов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» в родных стенах одолел «Ростов» со счетом 2:1.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    За хозяев забивали Михаил Игнатов и Квинси Промес, за гостей — Максим Осипенко с пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Ростов 2:1
    Голы: 1:0 Михаил Игнатов (4'), 2:0 Квинси Промес (15'), 2:1 Максим Осипенко (пенальти) (80') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Олег Рябчук, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Хесус Медина, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Квинси Промес Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Андрей Лангович, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Павлович Уткин, Мохаммад Мохеби, Егор Голенков

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы/ «Ростов» располагается на 11-й позиции.

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