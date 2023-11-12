«Спартак» — «Ростов»: счет матча 2:1, обзор голов

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
За хозяев забивали Михаил Игнатов и Квинси Промес, за гостей — Максим Осипенко с пенальти.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак — Ростов 2:1
Голы: 1:0 Михаил Игнатов (4'), 2:0 Квинси Промес (15'), 2:1 Максим Осипенко (пенальти) (80') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Олег Рябчук, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Хесус Медина, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Квинси Промес Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Андрей Лангович, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Павлович Уткин, Мохаммад Мохеби, Егор Голенков
«Спартак» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы/ «Ростов» располагается на 11-й позиции.