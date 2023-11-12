Анчелотти назвал матч с «Валенсией» лучшим в сезоне

Главный тренер мадридского «Реала»высказался о матче 13-го тура испанской Примеры против «Валенсии» (5:1).

«Это был наш лучший матч. "Валенсия" не показала свой лучший уровень из-за того, что мы провели очень хороший матч. В первые 15 минут мы могли бы защищаться получше, но в остальном игра получилась идеальной.

В последних трёх матчах мы играли очень хорошо. Нам не хватило некоторой удачи в матче с "Райо Вальекано", но в двух других играх мы были полноценной, качественной, сильной, целеустремлённой командой», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» занимает второе место в таблице Примеры с 32 очками в активе. «Валенсия» — на девятой позиции (18 баллов).