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    Анчелотти назвал матч с «Валенсией» лучшим в сезоне

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче 13-го тура испанской Примеры против «Валенсии» (5:1).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это был наш лучший матч. "Валенсия" не показала свой лучший уровень из-за того, что мы провели очень хороший матч. В первые 15 минут мы могли бы защищаться получше, но в остальном игра получилась идеальной.

    В последних трёх матчах мы играли очень хорошо. Нам не хватило некоторой удачи в матче с "Райо Вальекано", но в двух других играх мы были полноценной, качественной, сильной, целеустремлённой командой», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» занимает второе место в таблице Примеры с 32 очками в активе. «Валенсия» — на девятой позиции (18 баллов).

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