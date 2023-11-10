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    Моуринью: В целом это была ужасная игра

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги гостевого поражения от пражской «Славии» (0:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Нам сегодня не хватило всего. Не хочу много говорить, да и никто не хочет. Результат был абсолютно заслуженным — как в положительном смысле для "Славии", так и в отрицательном для нас. Нет ничего, что понравилось бы мне в нашей игре.

    Я уже поговорил с игроками в раздевалке до общения с журналистами, чего не делаю никогда. То, о чем мы говорили, останется между нами. Я хочу быть абсолютно честным по отношению к парням из "Славии" — они полностью заслужили эту победу. У нас была возможность сделать счет 1:1, но в целом это была ужасная игра.

    Есть одна вещь, которая мне понравилась, — это игра Эдоардо Бове. Ему 20 лет, но одного парня недостаточно для победы. Все мы сегодня заслужили поражение, кроме Бове», — приводит слова Моуринью Football Italia.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Славия» и «Рома» имеют по девять очков и лидируют в группе G.

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