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    ПСВ минимально одолел «Ланс»

    ПСВ — «Ланс»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ на своем поле одолел «Ланс» со счетом 1:0.

    Люк Де Йонг
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    Люк Де Йонг

    Три очка нидерландской команде принес забитый мяч Люка Де Йонга.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа B
    ПСВ — Ланс 1:0
    Гол: 1:0 Люк де Йонг (12') ПСВ: Вальтер Бенитес, Джордан Тезе, Рамальо, Оливье Боскальи, Серджино Дест, Гус Тиль (Малик Тилльман, 66'), Йерди Схаутен, Джой Веерман (Исмаэль Сайбари, 66'), Жоан Бакайоко, Люк де Йонг (Рикардо Пепи, 90'), Ирвин Лосано (Йорбе Вертессен, 90') Ланс: Брис Самба, Дейер Мачадо (Массадио Айдара, 77'), Факундо Медина, Кевин Дансо, Жонатан Гради, Адриен Томассон (Анжело Фюльжини, 65'), Нампалис Менди (Нейл Эль-Айнауи, 65'), Салис Абдул-Самед, Пшемыслав Франковский (Морган Гилавоги, 77'), Элье Ваи (Уэсли Саид, 82'), Флорьян Сотока Предупреждения: Ирвин Лосано (38'), Дейер Мачадо (42'), Кевин Дансо (44'), Элье Ваи (45 + 1'), Флорьян Сотока (45 + 1'), Андре Рамальо Силва (45 + 2'), Жонатан Гради (52'), Факундо Медина (54'), Морган Гилавоги (82'), Морган Гилавоги (90 + 2')

    Таким образом, теперь в активе обеих команд по 5 очков: ПСВ — второй в группе В, «Ланс» — третий.

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