«Лацио» — «Фейенорд»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

В матче группы F итальянскийпобедил с минимальным счетом на своем поле голландскийсо счетом 1:0.

В первом тайме гораздо лучше играла дружина Маурицио Сарри, но смогла воплотить свое преимущество в забитый гол лишь на исходе первой 45-минутки.

Автором гола стал капитан «орлов» Чиро Иммобиле, который принял пас от Фелипе Андерсона в штрафной «Фейенорда» и отлично пробил в левый нижний угол.

Во втором тайме «Лацио» отдал инициативу сопернику и почти не помышлял об атаках. Но гости, как не старались, так и не смогли распечатать ворота Ивана Проведеля.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Лацио — Фейеноорд 1:0 Гол: 1:0 Чиро Иммобиле (45 + 1') Предупреждения: Барт Ниувкоп (1'), Матиас Весино (68'), Рамиз Зерруки (70'), Матс Виффер (77')

Теперь у «Лацио» стало семь очков и второе место в таблице. «Фейенорд» опустился на третью строчку с шестью.