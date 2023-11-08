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    Гол Иммобиле принес победу «Лацио»

    «Лацио» — «Фейенорд»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

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    В матче группы F итальянский «Лацио» победил с минимальным счетом на своем поле голландский «Фейенорд» со счетом 1:0.

    Автор гола Чиро Иммобиле
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    Автор гола Чиро Иммобиле

    В первом тайме гораздо лучше играла дружина Маурицио Сарри, но смогла воплотить свое преимущество в забитый гол лишь на исходе первой 45-минутки.

    Автором гола стал капитан «орлов» Чиро Иммобиле, который принял пас от Фелипе Андерсона в штрафной «Фейенорда» и отлично пробил в левый нижний угол.

    Во втором тайме «Лацио» отдал инициативу сопернику и почти не помышлял об атаках. Но гости, как не старались, так и не смогли распечатать ворота Ивана Проведеля.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Лацио — Фейеноорд 1:0
    Гол: 1:0 Чиро Иммобиле (45 + 1') Предупреждения: Барт Ниувкоп (1'), Матиас Весино (68'), Рамиз Зерруки (70'), Матс Виффер (77')

    Теперь у «Лацио» стало семь очков и второе место в таблице. «Фейенорд» опустился на третью строчку с шестью.

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