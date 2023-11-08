«Лацио» — «Фейенорд»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

Автор гола Чиро Иммобиле Фото: globallookpress.com
В первом тайме гораздо лучше играла дружина Маурицио Сарри, но смогла воплотить свое преимущество в забитый гол лишь на исходе первой 45-минутки.
Автором гола стал капитан «орлов» Чиро Иммобиле, который принял пас от Фелипе Андерсона в штрафной «Фейенорда» и отлично пробил в левый нижний угол.
Во втором тайме «Лацио» отдал инициативу сопернику и почти не помышлял об атаках. Но гости, как не старались, так и не смогли распечатать ворота Ивана Проведеля.
Футбол. Лига чемпионов. Группа E
Лацио — Фейеноорд 1:0
Гол: 1:0 Чиро Иммобиле (45 + 1') Предупреждения: Барт Ниувкоп (1'), Матиас Весино (68'), Рамиз Зерруки (70'), Матс Виффер (77')
Теперь у «Лацио» стало семь очков и второе место в таблице. «Фейенорд» опустился на третью строчку с шестью.