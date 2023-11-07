«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

Завершился матч 4-го тура в группе F. Дортмундскаяу себя дома обыграласо счетом 2:0.

В первом тайме гораздо активнее действовала немецкая команда и заслуженно повела в счете.

Автором забитого мяча стал Никлас Фюллькруг, который получил мяч в штрафной площади от Марселя Забитцера и неотразимо пробил точно под перекладину — 1:0.

В перерыве главный тренер «сорок» Эдди Хау сделал две замены, выпустив Энтони Гордона и Мигеля Альмирона, но они не смогли усилить игру.

На 79-й минуте главный креативщик «шмелей» Юлиан Брандт после паса от Карима Адейеми в стремительной контратаке обыграл довольно легко вратаря и закатил мяч в сетку — 2:0.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Боруссия Д — Ньюкасл 2:0 Голы: 1:0 Никлас Фуллкруг (26'), 2:0 Юлиан Брандт (79') Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Салих Озкан, Карим Адейеми (Марко Ройс, 80'), Феликс Нмеча, Марсель Забитцер, Юлиан Брандт, Никлас Фуллкруг (Юссуфа Мукоко, 87') Ньюкасл: Ник Поуп, Валентино Ливраменто, Фабиан Шёр, Джамал Ласcеллс, Киран Триппьер, Джозеф Уиллок (Льюис Майли, 80'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Льюис Холл (Мигель Альмирон, 46'), Жоэлинтон, Каллум Уилсон (Энтони Гордон, 46') Предупреждение: Льюис Холл (9')

Напомним, что первый матч между ними также завершился победой «Боруссии» в гостях со счетом 1:0. У немецкого клуба стало 7 очков, у «Ньюкасла» на три меньше.