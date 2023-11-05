«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

В матче 11-го тура английской Премьер-лигиобыгралсо счетом 2:0 и прервал безвыигрышную серию из шести матчей.

На пятой минуте счет открыл нигерийский защитник Ола Айна. Голевую передачу ему отдал Гарри Тоффоло.

Сразу после перерыва опорный полузащитник «Ноттингема» Орель Мангаля сделал счет 2:0. И снова ему ассистировал Гарри Тоффоло.

«Астон Вилла» после пропущенного гола полностью перехватила инициативу на поле, имела несколько неплохих моментов забить, но так и не смогла распечатать ворота Одиссеаса Влаходимоса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Астон Вилла 2:0 Голы: 1:0 Ола Эйна (5'), 2:0 Орел Мангала (47') Ноттингем Форест: Одиссеас Влаходимос, Харри Тоффоло (Серж Орье, 71'), Мусса Ньякат, Ола Эйна (Неко Уильямс, 86'), Николас Домингес (Ryan Yates, 87'), Орел Мангала, Ибраим Сангаре, Морган Гиббз-Уайт, Тайво Авонийи (Данило, 82'), Энтони Эланга, Murillo Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара (Диего Карлос, 78'), Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Николо Дзаньоло (Леон Бэйли, 46'), Дуглас Луис (Леандер Дендонкер, 86'), Джон МакГинн, Мэтти Кэш (Юри Тилеманс, 59'), Олли Уоткинс, Мусса Диаби Предупреждения: Бубакар Камара (64'), Данило (88')

Команда Стива Купера после этого успеха поднялась на 12-е место с 11 очками. Дружина Унаи Эмери пока на пятой позиции с 22 очками.