Федотов: Мы доминировали, искали лазейки, но не хватало заключительного паса с фланга

Главный тренер московскогопрокомментировал волевую победу своей команды в матче 14-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:2).

«Мы исходили из того, что они привыкли и адаптировались к нашему развитию атак. Нужно было поменять лица каждому из флангов. Мы нашли этот момент и забили два гола.

Мы доминировали, искали лазейки, но не хватало заключительного паса с фланга. Ко второму голу привела потеря концентрации. Здесь нужно помогать друг другу вовремя вернуться в игру, не терять её. Мы готовились к тяжёлой, вязкой игре, местами даже грубой. Соперник часто сбивал скорость атак, наш темп, чего нам не хватало», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся пока на третье место с 24 очками. Команда Сергея Юрана пока идет на восьмой позиции с 20 баллами.