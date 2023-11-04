«Осасуна» — «Жирона»: счет матча 2:4, обзор голов

На голы Ивана Мартина, Артема Довбика, Виктора Цыганкова и Алеиша Гарсии хозяева ответили точными ударами Анте Будимира, который оформил дубль.
Футбол. Испания. Примера
Осасуна — Жирона 2:4
Голы: 0:1 Иван Мартин (16'), 1:1 Анте Будимир (25'), 2:1 Анте Будимир (55'), 2:2 Артем Довбик (71'), 2:3 Виктор Цыганков (80'), 2:4 Алейш Гарсия (90') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо, Алехандро Катена, Давид Гарсия, Хоан Мохика, Аймар Орос (Рауль Гарсия, 83'), Рубен Пенья (Энрике Барха, 83'), Лукас Торро (Хон Монкайола, 90'), Мойсес Гомес (Пабло Ибаньес, 75'), Эсекьель Авила (Рубен Гарсия, 75'), Анте Будимир Жирона: Пауло Гассанига, Ян Коуту (Виктор Цыганков, 70'), Мигель Гутьеррес, Дейли Блинд, Эрик Гарсия, Арнау Мартинес, Иван Мартин (Порту Кристиан, 85'), Алейш Гарсия, Янхель Эррера, Савио, Артем Довбик (Кристиан Стуани, 85') Предупреждения: Эсекьель Авила (40'), Алехандро Катена (41'), Анте Будимир (51'), Арнау Мартинес (72'), Янхель Эррера (85'), Лукас Торро (87'), Кристиан Стуани (90 + 5')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Жирона» (31 очко) вышла на первое место в ла лиге. «Осасуна» (13) идет на 11-м месте в турнирной таблице.