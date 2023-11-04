ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Фулхэм» — «МЮ»Спасательный круг для Тен Хага. Поздний гол Фернандеша подарил тренеру «МЮ» передышку
  • 22:50
    • «Ньюкасл» минимально одолел «Арсенал»
  • 22:25
    • «Бавария» в гостях разгромила дортмундскую «Боруссию», у Кейна — хет-трик
  • 22:22
    • Рублев уступил Джоковичу в полуфинале турнира в Париже
  • 22:00
    • «Интер» одержал гостевую победу над «Аталантой» в матче Серии А
  • 20:56
    • «Зенит» всухую обыграл «Балтику» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    «Ньюкасл» минимально одолел «Арсенал»

    «Ньюкасл» — «Арсенал»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Ньюкасл
    В матче 11-го тура АПЛ «Ньюкасл» на своем поле обыграл «Арсенал» со счетом 1:0.

    Энтони Гордон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Гордон

    Единственным в матче голом отметился форвард «сорок» Энтони Гордон.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Арсенал Лондон 1:0
    Гол: 1:0 Энтони Гордон (64') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Джамал Ласcеллс, Фабиан Шёр, Дэниел Бёрн (Валентино Ливраменто, 46'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Мигель Альмирон (Джейкоб Мёрфи, 63'), Жоэлинтон, Каллум Уилсон (Джозеф Уиллок, 62'), Энтони Гордон Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Такэхиро Томиясу, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт (Александр Зинченко, 73'), Букайо Сака, Кай Хаверц, Жоржиньо (Фабиу Виейра, 79'), Деклан Райс, Габриэл Мартинелли, Эдвард Нкетиа (Леандро Троссард, 79') Предупреждения: Энтони Гордон (37'), Кай Хаверц (37'), Шон Лонгстафф (38'), Фабиан Шёр (39'), Бруно Гимарайнс (88'), Валентино Ливраменто (90 + 1')

  • «Ньюкасл» — «Арсенал» 1:0. Онлайн
  • «Ньюкасл» нанес «Арсеналу» первое поражение в АПЛ
  • Сегодня

    • Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице. «Ньюкасл»поднялся на шестую строчку в чемпионате Англии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Реал Сосьедад»?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Боке Хуниорс» ничего не светит?!
  • «Бока Хуниорс» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Свентек сбросит Соболенко с вершины рейтинга?
  • Соболенко — Свентек. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Соболенко — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры