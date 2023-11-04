«Ньюкасл» — «Арсенал»: счет матча 1:0, обзор гола

Энтони Гордон Фото: globallookpress.com
Единственным в матче голом отметился форвард «сорок» Энтони Гордон.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ньюкасл — Арсенал Лондон 1:0
Гол: 1:0 Энтони Гордон (64') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Джамал Ласcеллс, Фабиан Шёр, Дэниел Бёрн (Валентино Ливраменто, 46'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Мигель Альмирон (Джейкоб Мёрфи, 63'), Жоэлинтон, Каллум Уилсон (Джозеф Уиллок, 62'), Энтони Гордон Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Такэхиро Томиясу, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт (Александр Зинченко, 73'), Букайо Сака, Кай Хаверц, Жоржиньо (Фабиу Виейра, 79'), Деклан Райс, Габриэл Мартинелли, Эдвард Нкетиа (Леандро Троссард, 79') Предупреждения: Энтони Гордон (37'), Кай Хаверц (37'), Шон Лонгстафф (38'), Фабиан Шёр (39'), Бруно Гимарайнс (88'), Валентино Ливраменто (90 + 1')
«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице. «Ньюкасл»поднялся на шестую строчку в чемпионате Англии.