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    Тьягу Силва: Я понял, что играя рядом с Мальдини и Нестой, могу многому научиться

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    Защитник «Челси» Тьягу Силва вспомнил о том, что выступал за «Милан» вместе с Паоло Мальдини и Алессандро Нестой.

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    «Встреча с Мальдини что-то зажгла во мне. Мне было 24 года, когда я приехал в "Милан". Паоло тогда был 41 год, и ему оставалось играть полгода.

    Глядя на Мальдини, я думал: "То, как я слежу за собой — не пью, не курю, не игнорирую сон, означает, что я смогу достичь возраста Мальдини. Он изменил мой менталитет.

    Но не только он, ещё и Алессандро Неста. Неста был для меня учителем на тренировках. Я понял, что играя рядом с ним, могу многому научиться", — приводит слова Силвы The Guardian.

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    • Силва выступал за "Милан" с 2009 по 2012 год. Сейчас защитник выступает за "Челси". В нынешнем сезоне провел 10 матчей за "синих" в рамках АПЛ, не отметился результативными действиями и заработал 2 желтые карточки.

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