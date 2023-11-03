Тьягу Силва: Я понял, что играя рядом с Мальдини и Нестой, могу многому научиться

Защитниквспомнил о том, что выступал завместе с

«Встреча с Мальдини что-то зажгла во мне. Мне было 24 года, когда я приехал в "Милан". Паоло тогда был 41 год, и ему оставалось играть полгода.

Глядя на Мальдини, я думал: "То, как я слежу за собой — не пью, не курю, не игнорирую сон, означает, что я смогу достичь возраста Мальдини. Он изменил мой менталитет.

Но не только он, ещё и Алессандро Неста. Неста был для меня учителем на тренировках. Я понял, что играя рядом с ним, могу многому научиться", — приводит слова Силвы The Guardian.

Силва выступал за "Милан" с 2009 по 2012 год. Сейчас защитник выступает за "Челси". В нынешнем сезоне провел 10 матчей за "синих" в рамках АПЛ, не отметился результативными действиями и заработал 2 желтые карточки.