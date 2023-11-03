Рассказов: «Спартак» способен побороться за чемпионство

Николай Рассказов Фото: globallookpress.com
«Конечно, "Спартак" способен стать чемпионом. Красно-белые отлично стартовали, хотя потом что-то надломилось. Пока ищут выход из этой ситуации.
А так команда у них сильная: там и футболисты качественные, и их еще много — фактически по два игрока на каждую позицию. Так что, почему нет? Вполне способны побороться за титул», — сказал Рассказов «СЭ».
Рассказов играл за «Спартак» с 2017 по 2022 годы. Футболист попав в основной состав красно-белых.
С января 2023 года Рассказов защищает цвета самарских «Крыльев Советов».