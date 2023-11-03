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    Гафин: «Динамо» способно выиграть Кубок России

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    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отметил, что бело-голубым по силам выиграть Кубок России в нынешнем сезоне.

    Дмитрий Гафин
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    Дмитрий Гафин

    «Я не думаю, что мы недооценили кубок, нужно понимать, что у нас есть ряд футболистов, которые получают меньше игровой практики. Матчи кубка позволяют ее получать, поэтому у этих футболистов появляется возможность доказать тренеру команды свою состоятельность. Это тоже важный компонент в групповой стадии кубка.

    Поэтому нельзя сказать, что идет какая-то недооценка, я бы смотрел на это с ракурса предоставления игровой практики всем футболистам обоймы», — цитирует Гафина ТАСС.

    Ранее в Кубке России-2023/24 «Динамо» вышло в плей-офф Пути РПЛ.

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