Гендиректор «Пари НН» высказался о трансферной стратегии клуба

Гендиректор «Пари НН»высказался по поводу трансферной стратегии нижегородского клуба.

Он отметил, что трансферы «Пари НН» будут направлены на то, чтобы улучшить положение команды в верхней части турнирной таблицы.

«Мы сегодня очень активны на трансферном рынке. Мы разработали стратегию, которая не про оглядывание на стыковые матчи, а про рост в верхней части таблицы. Очень активно работать будем в зимнее окно.

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По итогам летнего окна у нас 16 новых футболистов. Но и будем следить на положительным баланом, чтобы показывать определённую финансовую стабильность внутри клуба», — цитирует Мелик-Гусейнова «Чемпионат».