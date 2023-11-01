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    Гендиректор «Пари НН» высказался о трансферной стратегии клуба

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    Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался по поводу трансферной стратегии нижегородского клуба.

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    Лидер атаки «Пари НН» Эдгар Севикян

    Он отметил, что трансферы «Пари НН» будут направлены на то, чтобы улучшить положение команды в верхней части турнирной таблицы.

    «Мы сегодня очень активны на трансферном рынке. Мы разработали стратегию, которая не про оглядывание на стыковые матчи, а про рост в верхней части таблицы. Очень активно работать будем в зимнее окно.

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    По итогам летнего окна у нас 16 новых футболистов. Но и будем следить на положительным баланом, чтобы показывать определённую финансовую стабильность внутри клуба», — цитирует Мелик-Гусейнова «Чемпионат».

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