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    Нигматуллин: «Спартак» должен дать «Краснодару» настоящий бой

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    Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, чего ждет от матча 6-го тура пути РПЛ Фонбет Кубка России, где «Спартак» встретится с «Краснодаром».

    ФК «Краснодар»
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    ФК «Краснодар»

    Встреча начнется 1 ноября в 20:45 мск.

    «От матча "Спартак" — "Краснодар" жду увлекательного футбола. Впервые за долгое время посещу игру красно-белых. "Спартаку" просто необходимо зарабатывать имидж в каждом матче. Просто так отдавать кубковую игру категорически нельзя.

    "Спартак" должен дать "Краснодару" настоящий бой. Абаскалю каждый матч нужно играть как последний. Репутация уже немного хромает, её нужно восстанавливать. Только победы помогут ему в этом. Если сложится серия из поражений, для Гильермо всё может печально закончиться. Думаю, что "Спартак" не проиграет "Краснодару" в Кубке России», — сказал Нигматуллин «Чемпионату».

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