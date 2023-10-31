Ромащенко о поражении «Ахмата»: Все, что у «Балтики» летело в створ ворот, залетело

Мирослав Ромащенко Фото: globallookpress.com
«По большому счёту всё, что у "Балтики" летело в створ ворот, залетело. Счёт не очень приятный, но в целом нам давался матч, и давалось начало, первый тайм. Были какие‑то мелкие ошибки, которые привели ни с того ни с сего к пропущенным мячам.
Соперника с победой, с выходом в дальнейший раунд. Нам надо не вешать нос и готовиться к следующему матчу. Ещё раз с победой соперника, всего доброго», — сказал Ромащенко в эфире телеканала «Матч ТВ».
После этого матча «Ахмат» занимает 3-е место в своей группе Кубка России (7 очков) и сыграет уже в рамках пути регионов. В следующем матче подопечные Ромащенко встретятся 4-го ноября с «Факелом».