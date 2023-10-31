«Балтика» — «Ахмат»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче шестого тура группового этапа Кубка Россиина своем поле переиграласо счетом 4:1.

На голы Ангело Энрикеса, Тамерлана Мусаева, который оформил дубль, и Гедеона Гузины гости ответили точным ударом престижа в исполнении Антона Швеца.

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Балтика — Ахмат 4:1 Голы: 0:1 Антон Швец (34'), 1:1 Анхело Энрикес (45'), 2:1 Тамерлан Мусаев (48'), 3:1 Тамерлан Мусаев (79'), 4:1 Гедеон Гузина (90+3') Балтика: Максим Бориско, Натан Гассама, Гильермо Сото, Кирилл Маляров, Александр Жиров, Тигран Аванесян, Александр Осипов, Артур Галоян, Кристиян Бистрович, Анхело Энрикес, Тамерлан Мусаев Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Марат Быстров, Владислав Волков, Мирослав Богосавац, Владислав Камилов, Антон Швец, Гамид Агаларов, Daniel Junior, Gbamble B., Kovachev S. Предупреждения: Владислав Камилов (49'), Натан Гассама (60'), Роберто Фернандес (69')

«Балтика» набрала 12 очков и обеспечила себе выход в плей-офф со второго места. «Ахмат» с 7 очками занял третье место и сыграет в Пути регионов.