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    «Балтика» разгромила «Ахмат» в Кубке России

    «Балтика» — «Ахмат»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче шестого тура группового этапа Кубка России «Балтика» на своем поле переиграла «Ахмат» со счетом 4:1.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    На голы Ангело Энрикеса, Тамерлана Мусаева, который оформил дубль, и Гедеона Гузины гости ответили точным ударом престижа в исполнении Антона Швеца.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Балтика — Ахмат 4:1
    Голы: 0:1 Антон Швец (34'), 1:1 Анхело Энрикес (45'), 2:1 Тамерлан Мусаев (48'), 3:1 Тамерлан Мусаев (79'), 4:1 Гедеон Гузина (90+3') Балтика: Максим Бориско, Натан Гассама, Гильермо Сото, Кирилл Маляров, Александр Жиров, Тигран Аванесян, Александр Осипов, Артур Галоян, Кристиян Бистрович, Анхело Энрикес, Тамерлан Мусаев Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Марат Быстров, Владислав Волков, Мирослав Богосавац, Владислав Камилов, Антон Швец, Гамид Агаларов, Daniel Junior, Gbamble B., Kovachev S. Предупреждения: Владислав Камилов (49'), Натан Гассама (60'), Роберто Фернандес (69')

    «Балтика» набрала 12 очков и обеспечила себе выход в плей-офф со второго места. «Ахмат» с 7 очками занял третье место и сыграет в Пути регионов.

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