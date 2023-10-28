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    Гол Щетинина обеспечил «Ростову» победу над «Локомотивом»

    «Ростов» — «Локомотив»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Ростов» минимально обыграл «Локомотив» (1:0) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

    «Ростов»
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    «Ростов»

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин уже на 3-й минуте встречи. Игрок оказался в нужное время в нужном месте и после подбора пробил низом со средней дистанции.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Локомотив 1:0
    Гол: 1:0 Кирилл Щетинин (3') Ростов: Сергей Песьяков, Евгений Чернов, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Алексей Ионов, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби, Даниил Павлович Уткин Локомотив: Илья Лантратов, Лукас Фассон, Марио Митай, Евгений Морозов, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Наир Тикнизян, Артём Дзюба, Максим Глушенков Предупреждения: Виктор Мелёхин (24'), Дмитрий Баринов (48'), Максим Ненахов (55')

    После этого матча «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Локомотив» — на 5-й позиции (20 баллов).

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