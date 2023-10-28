«Ростов» — «Локомотив»: счет матча 1:0, обзор гола

минимально обыграл(1:0) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин уже на 3-й минуте встречи. Игрок оказался в нужное время в нужном месте и после подбора пробил низом со средней дистанции.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Локомотив 1:0 Гол: 1:0 Кирилл Щетинин (3') Ростов: Сергей Песьяков, Евгений Чернов, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Алексей Ионов, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби, Даниил Павлович Уткин Локомотив: Илья Лантратов, Лукас Фассон, Марио Митай, Евгений Морозов, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Наир Тикнизян, Артём Дзюба, Максим Глушенков Предупреждения: Виктор Мелёхин (24'), Дмитрий Баринов (48'), Максим Ненахов (55')

После этого матча «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Локомотив» — на 5-й позиции (20 баллов).