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    «Рубин» и «Балтика» опубликовали стартовый состав на матч РПЛ

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    Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» — «Балтика».

    «Рубин»
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    «Рубин»

    «Рубин»: Дюпин, Тесленко, Вуячич, Мартынович, Кабутов, Иву, Зотов, Безруков, Чумич, Ранджелович, Фамейе.

    «Балтика»: Латышонок, Гассама, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес, Остойич, Радмановац.

  • Рубин — Балтика. Смотреть онлайн матча 27.10.2023. Прямая трансляция в 19:00
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    • Матч между этими командами состоится 27-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом встречи тут.

    После 12-и туров «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Балтика» — на 14-й позиции (11).

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