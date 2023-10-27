«Рубин» и «Балтика» опубликовали стартовый состав на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура российской Премьер-лиги

«Рубин»: Дюпин, Тесленко, Вуячич, Мартынович, Кабутов, Иву, Зотов, Безруков, Чумич, Ранджелович, Фамейе.

«Балтика»: Латышонок, Гассама, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес, Остойич, Радмановац.

Матч между этими командами состоится 27-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом встречи тут.

После 12-и туров «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Балтика» — на 14-й позиции (11).