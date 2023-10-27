начнут матч в 19:00 в РПЛ, 27.10.2023.

Последний матч между собой: Балтика — Рубин 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рубин» — «Балтика». Коэффициент ставки — 1.78 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Рубин»).

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