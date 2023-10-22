«Спартак» — «Пари НН»: прогноз, составы, коэффициенты

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Промес, Игнатов.
Запасные: Селихов, Джикия, Рябчук, Маслов, Классен, Мартинс, Умяров, Мозес, Лайкин, Бонгонда, Соболев, Мелехин.
«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Каккоев, Гоцук, Трошечкин, Стаматов, Боселли, Эссьен, Карапузов, Калинский, Севикян.
Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Толстопятов, Шнапцев, Жигулев, Майга, Кухарчук, Мухин, Стоцкий, Зе Турбо, Джиянов, Кутателадзе.
Начало игры — в 14:00 мск. С прогнозом наших экспертов на этот матч можете ознакомиться по этой ссылке.