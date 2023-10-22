«Спартак» Москва проведет на своем поле матч с «Пари НН» в рамках 12-го тура РПЛ. Матч пройдет 22 октября, в 14:00 (мск). «Спартак» Москва — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак» Москва

«Красно-белые» продолжают находится в игровом кризисе, в команде не все ладно в раздевалке, откуда доносятся разговоры о конфликте главного тренера с русскоязычном костяком. Сам же Гильермо Абаскаль подвис и в любой момент может быть отправлен в отставку.

В последнем матче против ЦСКА «Спартак» чудом ушел от поражения на последних минутах, благодаря голу Хесуса Медины. Также отличился Квинси Промес, который сейчас явно далек от своих оптимальных кондиций.

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В настоящий момент «Спартак» располагается лишь на восьмом месте с 17 очками. Полностью затихли разговоры о нем, как о будущем чемпионе, которые шли после трех побед на старте сезона.

Календарь и таблица РПЛ

В команде наблюдается полный дисбаланс между линиями. После травмы Александра Селихова появилась проблема и во вратарской линии. Абаскаль хоть и перестал тасовать состав, но это не придало игре стабильности и слаженного взаимодействия. «Спартак» выезжает в последних турах лишь на индивидуальном мастерстве отдельных исполнителей.

«Пари НН»

Команда Сергея Юрана имеет одинаковое количество очков (17) со «Спартаком», но опережает его по дополнительным показателям. Сейчас она располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

В последнем туре она в отличном стиле переиграла одного из лидеров РПЛ самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0. Голы в том матче забивали армянский нападающий Эдгар Севикян и гвинеец Зе Турбо. Причем, оба гола были очень красивыми, и потребовалось немалое индивидуальное мастерство, чтобы так исполнить.

Все прогнозы на РПЛ

Севикян вообще находится в невероятно форме и забил уже четвертый мяч в чемпионате. Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран перевел его в атаку из полузащиты, он раскрылся на новой позиции и сейчас явный лидер команды.

Также отлично действует три российских центральных защитников Гоцук-Каккоев-Александров, которых в случае чего страхует, отлично выглядящий в этом сезоне вратарь Артур Нигматуллин. В том, что команда пропустила всего девять мячей в 11 матчах огромная их заслуга.

Ставки и прогнозы

По мнению букмекеров «Спартак» подходит к этой встрече явным фаворитом. На его победу дают — 1,67. Викторию «Пари НН» можно забрать за приличные — 6,0. Ничья — 3,8.

В текущей форме «Спартак» и «Пари НН» имеют примерно равные шансы, даже небольшое преимущество, на наш взгляд, сейчас у команды Сергея Юрана, который любит и хорошо умеет играть против грандов.

Защита «Пари НН» действует очень уверенно, довольно легко перекрыла все зоны в матче с «Крыльями Советов» и не дала им практически ничего создать у своих ворот. Похожая история должна случится и против «Спартака». Поэтому неплохим вариантом для ставки является, что «Спартак» забьет менее двух мячей — за 2,05.

В качестве рискового варианта можно попробовать взять чистую победу «Пари НН» за 6,0 или прогноз на победу гостей с нулевой форой — 3,95. Не станет большой сенсацией, если «Спартак» возьмет и проиграет в очередной раз.