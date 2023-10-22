«Ордабасы» — «Шахтер» Караганда: счет матча 3:1 (3:0), обзор голов

Тренер чемпионов Александр Седнев Фото: globallookpress.com
Голы за хозяев забивали Айбар Жаксылыков, Шахбоз Умаров, Артём Беседин.
У «Шахтера» единственный мяч на счету Темура Чогадзе.
Таким образом, «Ордабасы» после этой победы стал чемпионом Казахстана с 58 очками за тур до конца. На втором месте осталась «Астана» с 52 очками.
Футбол. Казахстан. Премьер-лига
Ордабасы — Шахтер Караганда 3:1
Голы: 1:0 Aibar Zhaksylykov (4'), 2:0 Shakhboz Umarov (12'), 3:0 Артём Беседин (27'), 3:1 Темур Чогадзе (47')
Тренирует «Ордабасы» известный белорусский специалист Александр Седнев.