«Ордабасы» — «Шахтер» Караганда: счет матча 3:1 (3:0), обзор голов

Сегодня, 22 октября, прошел 25-й тур чемпионата Казахстана. Он стал примечателен тем, чтовпервые в своей истории стали чемпионами страны, победив на своем полесо счетом 3:1.

Голы за хозяев забивали Айбар Жаксылыков, Шахбоз Умаров, Артём Беседин.

У «Шахтера» единственный мяч на счету Темура Чогадзе.

Таким образом, «Ордабасы» после этой победы стал чемпионом Казахстана с 58 очками за тур до конца. На втором месте осталась «Астана» с 52 очками.

Футбол. Казахстан. Премьер-лига Ордабасы — Шахтер Караганда 3:1 Голы: 1:0 Aibar Zhaksylykov (4'), 2:0 Shakhboz Umarov (12'), 3:0 Артём Беседин (27'), 3:1 Темур Чогадзе (47')

Тренирует «Ордабасы» известный белорусский специалист Александр Седнев.