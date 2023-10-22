«Монако» — «Метц»: счет матча 2:1, обзор голов

обыграл на своем поле(2:1) в матче 9-го тура французской Лиги 1.

Первый гол в этом матче забили гости на 4-й минуте. Нападающий «Метца» Ламин Камара решил пробить со средней дистанции и попал точно в девятку ворот.

Уже на 42-й минуте российский полузащитник «Монако» Александр Головин сравнял счет. Игрок прорвался сквозь защитников соперника на краю штрафной и мощно ударил в правый угол ворот — 1:1.

На 55-й минуте все тот же Головин красиво исполнил штрафной удар. Полузащитник попал в правый угол ворот. Без шансов для голкипера соперника.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Метц 2:1 Голы: 0:1 Ламин Камара (4'), 1:1 Александр Головин (42'), 2:1 Александр Головин (55') Монако: Филипп Кён, Уилфрид Синго, Крислен Матсима, Исмаил Якобс, Мохамед Камара (Магнес Аклиуше, 46'), Юссуф Фофана, Александр Головин, Крепин Дьятта, Такуми Минамино (Элисс Бен-Сегир, 79'), Фоларин Балогун (Edan Diop, 89'), Виссам Бен-Йеддер Метц: Александр Укиджа, Матьё Юдоль, Фали Канде, Исмаэль Траоре, Максим Колен, Чейх Сабали (Kevin Van Den Kerkhof, 71'), Абли Джаллоу (Йоэль Асоро, 61'), Денли Жан Жак, Оскар Эступиньян (Бенджамин Тетте, 32'), Ламин Камара (Артюр Атта, 71'), Joseph N'Duquidi Предупреждения: Ламин Камара (54'), Бенджамин Тетте (66'), Крислен Матсима (67'), Joseph N'Duquidi (74')

После этого матча «Монако» занимает 1-е место в таблице Лиги 1 (20 очков). «Метц» — на 16-й позиции (8).