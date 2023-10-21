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    «Факел» вырвал победу у «Оренбурга» в матче РПЛ

    «Оренбург» — «Факел»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Факел» в концовке добился победы над «Оренбургом» (2:1) в матче 12-го тура российской Премьер-лиги.

    «Факел»
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    «Факел»

    Первый гол в этом матче забил «Факел» на 35-й минуте встречи. Нападающий команды Ильнур Альшин красиво исполнил, ударив левой стопой. Мяч оказался в воротах после удара от штанги.

    На 76-й минуте «Оренбург» все-таки сумел сравнять счет. Форвард хозяев Дмитрий Воробьев подобрал мяч, отыгрался с партнерами по команде и сильно пробил по воротам. Без шансов для голкипера соперника.

    Уже на 90+2-й минуте «Факел» все-таки добился победы. Полузащитник команды Никита Моцпан со средней дистанции вогнал мяч в сетку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Факел 1:2
    Голы: 0:1 Ильнур Альшин (35'), 1:1 Дмитрий Воробьёв (76'), 1:2 Motpan N. (90+3') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Ренато Гойкович, Матиас Перес, Максим Сидоров, Иван Башич, Лукас Вера, Химми Марин, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Florentin G. Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Божин, Сергей Брызгалов, Руслан Магаль, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Хызыр Аппаев, Masternoy V., Markov E. Предупреждения: Иван Башич (17'), Ренато Гойкович (33'), Markov E. (45+3'), Брайан Мансилья (64'), Masternoy V. (74'), Николай Сысуев (90')

    После этого матча «Факел» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Оренбург» — на 13-й позиции (11).

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