Президент «Ростова» Арутюнянц: С российских клубов деньги просят вперед

Президент «Ростова»прокомментировал торговлю с европейскими клубами.

«За кого из легионеров "Ростов" не получил деньги? Только за Шомуродова и Норманна. Не считая тех, кто воспользовался правилом ФИФА. Здесь получается интересная ситуация. Когда продаешь в Европу, тебе говорят: мы вам заплатим в течение двух-трех лет.

Когда мы приходим покупать у европейцев, они сразу требуют 100% суммы. С российских клубов почему-то просят деньги сразу вперед. Мы должны были получить деньги — какие-то пришли, какие-то нет. Ну, такая ситуация», — цитирует Арутюнянца «СЭ».

«Ростов» в минувшем сезоне занял четвертое место в чемпионате России.