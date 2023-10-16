Источник: Срна станет исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера»

Хорватский специалиствременно будет назначен исполняющим обязанности главного тренера, сообщает украинская пресса.

Ранее донецкий клуб объявил об отставке Патрика ван Леувена. Специалист возглавил «Шахтер» в июле этого года. «Горняки» успели провести только 12 матчей под руководством специалист.

После 9-и туров в украинской Премьер-лиге «Шахтер» занимает 3-е место в таблице с 18-ю очками в активе.

Срна является легендой «Шахтера». 41-летний хорват выступал за донецкую команду с 2003 по 2018 год. С сезона 2019/20 Дарио работает в системе клуба. Сейчас он директор «Шахтера» по футболу.

В следующем матче донецкая команда встретится с ЛНЗ 21-го октября в рамках очередного тура украинской Премьер-лиги.