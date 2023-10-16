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    Источник: Срна станет исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера»

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Шахтер Донецк
    Хорватский специалист Дарио Срна временно будет назначен исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера», сообщает украинская пресса.

    Дарио Срна
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    Дарио Срна

    Ранее донецкий клуб объявил об отставке Патрика ван Леувена. Специалист возглавил «Шахтер» в июле этого года. «Горняки» успели провести только 12 матчей под руководством специалист.

    После 9-и туров в украинской Премьер-лиге «Шахтер» занимает 3-е место в таблице с 18-ю очками в активе.

    Срна является легендой «Шахтера». 41-летний хорват выступал за донецкую команду с 2003 по 2018 год. С сезона 2019/20 Дарио работает в системе клуба. Сейчас он директор «Шахтера» по футболу.

    В следующем матче донецкая команда встретится с ЛНЗ 21-го октября в рамках очередного тура украинской Премьер-лиги.

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