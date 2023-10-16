В «Шахтере» объявили об отставке главного тренера ван Леувена

Главный тренерпокинул клуб. Об этом сообщается на официальном сайте украинского клуба.

«ФК "Шахтер" выражает благодарность Патрику ван Леувену и его ассистентам за профессионализм и желает успехов и побед в будущем!» — написала клубная пресс-служба оранжево-черных.

Специалист возглавил «Шахтер» в июле этого года. Донецкая команда успела провести только 12 матчей под руководством ван Леувена. После 9-и туров в украинской Премьер-лиге «Шахтер» занимает 3-е место в таблице с 18-ю очками в активе.

В следующем матче донецкая команда встретится с ЛНЗ 21-го октября в рамках очередного тура украинской Премьер-лиги.