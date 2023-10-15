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    Исполнительный директор «Аль-Насра» считает Мане звездой мирового масштаба

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Исполнительный директор «Аль-Насра» Марселу Саласар рассказал о переходе Садио Мане.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    «Почему мы переплатили? Во-первых, эти суммы не всегда правдивые. Я не буду их обсуждать. Мы очень рады, что Садио с нами, а то, о чём думают в "Баварии", мне неподвластно.

    Но Мане — звезда мирового масштаба, фантастически талантливый игрок. Если что-то в "Баварии" не сложилось, на то были причины. Это "Баварии" надо разобраться, почему Садио не смог показать свой лучший футбол. Но и игрок тоже должен дать оценку.

    Поначалу казалось, что он не очень рад уходу из "Баварии". Но сейчас он счастлив. В первый день он широко улыбался — и мы эту широкую улыбку видим теперь каждый день как на тренировках, так и во время игр. Он принял новый вызов», — цитирует Саласара TZ.

    Напомним, 1 августа «Аль-Наср» объявил о подписании Мане. Контракт футболиста будет рассчитан до лета 2026 года, а сумма трансфера составит 37 миллионов евро.

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