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    Химки — Алания: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.10.2023 в 19:00 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Химки — Алания

    Футбол ФНЛ — Первая лига Химки Алания Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Химки и Алания начнут матч в 19:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 09.10.2023.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Алания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Химки»).

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