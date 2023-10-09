«Химки» сыграют на своем поле с «Аланией» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 октября, начало — в 19:00 мск. «Химки» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Подмосковная команда претендует на то, чтобы вернуться в элиту российского футбола через год после вылета оттуда. В настоящий момент химчане занимают третье место в турнирной таблице. В активе команды из одноименного города 20 очков.

Коллектив из Химок на четыре пункта отстает от лидирующего «Динамо» из Махачкалы. «Красно-черные» смогли 15 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои. Вся борьба за выход в Премьер-лигу для химчан еще впереди.

Коэффициенты матча Химки — Алания 1X2Новым игрокам 2.453.302.90Бонус$9500

Также «Химки» продолжают участие в Кубке России. В первом для себя матче Пути регионов Кубка страны подопечные Андрея Талалаева на выезде смогли сломить сопротивление медиафутбольного клуба 2Drots (2:0) и в следующем раунде сыграют с «Уфой».

Прогнозы на ФНЛ

В последней игре «Химки» на выезде переиграли тольяттинский «Акрон» (2:0), а до этого в родных стенах одолели «Ленинградец» (2:1). А вот перед эти было гостевое поражение от «СКА-Хабаровска» (1:3) и выездная победа над «Арсеналом» (2:0).

«Алания»

У команды из Владикавказа, которая по итогам прошлого сезона стала третьей в Первой лиге, но отказалась от повышения в классе, старт нового сезона получится очень хорошим. «Красно-желтые» проиграли только две игры из первых одиннадцати.и.

Владикавказский коллектив в настоящий момент имеет в своем активе 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Столько же пунктов имеет второе махачкалинское «Динамо». «Барсы» смогли четырнадцать раз поразить ворота соперника и девять раз пропустили в свои.

Владикавказцы сразу вылетели из второго по престижности клубного турнира страны, уступив на выезде волгоградскому «Ротору» (0:1), и теперь могут полностью сосредоточиться на чемпионате, хотя неизвестно, есть ли на этот раз у команды задача повыситься в классе.

В последнем туре «Алания» на выезде сыграла вничью с саратовским «Соколом» (0:0), а до этого в родных стенах сломила сопротивление «СКА-Хабаровска» (2:1), а перед этим подопечные Олега Василенко на выезде были разгромлены махачкалинским «Динамо» (0:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Химок» предлагают поставить за 2.45.

На викторию «Алании» дают 2.90, ничья оценена в 3.30.

Сделаем ставку на то, что команды не смогут выявить сильнейшего.

Также поставим на то, что обе команды смогут забить.