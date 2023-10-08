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    «Сельта» и «Хетафе» сыграли результативную ничью

    «Сельта» — «Хетафе»: счет матча 2:2 (2:2)

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    «Сельта» и «Хетафе» в матче девятого тура испанской Примеры сыграли вничью со счетом 2:2. Все голы были забиты в первом тайме.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    Уже на второй минуте форвард гостей Борха Майораль забил с передачи Диего Рико.

    На 14-й минуте лидер «Сельты» Яго Аспас не реализовал 11-метровый.

    Спустя 7 минут «Сельта» все-таки сравняла счет усилиями Жонатана Бамба, ему ассистировал Лукас де ла Торре.

    На 30-й минуте был удален защитник «Хетафе» Домингуш Дуарте за две желтые карточки.

    Тем не менее, гости смогли выйти вперед благодаря голу Мэйсона Гринвуду, которому отдал передачу Борха Майораль.

    На 43-й минуте счет сравнял Йерген Ларсен.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Хетафе 2:2
    Голы: 0:1 Борха Майораль (2'), 1:1 Жонатан Бамба (24'), 1:2 Мэйсон Гринвуд (33'), 2:2 Йёрген Странн Ларсен (43') Сельта: Иван Вильяр, Оскар Мингуэза, Карл Старфельт, Унай Нуньес, Михайло Ристич (Мануэль Санчес, 87'), Франсиско Пейнадо (Уго Сотело, 60'), Лукас де ла Торре, Карлес Перес (Анастасиос Дувикас, 87'), Жонатан Бамба (Мигель Родригес, 79'), Яго Аспас, Йёрген Странн Ларсен Хетафе: Давид Сория, Диего Рико Сальгуэро, Гастон Альварес, Даконам Ортега Дьене (Хуан Иглесиас, 61'), Домингуш Дуарте, Дамиан Суарес, Мэйсон Гринвуд (Мауро Арамбарри, 61'), Неманья Максимович, Карлос Аленья (Омар Альдерете, 46'), Борха Майораль (Хуанми Латаса, 71'), Хайме Мата Предупреждения: Домингуш Дуарте (9'), Неманья Максимович (13'), Даконам Ортега Дьене (27'), Домингуш Дуарте (30'), Хайме Мата (31'), Карлос Аленья (38'), Франсиско Пейнадо (53'), Диего Рико Сальгуэро (81')

    «Сельта» в 10-м туре сыграет на своем поле с «Атлетико». «Хетафе» примет у себя «Бетис».

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