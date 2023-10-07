Кордоба: Получилось развернуть результат в нашу пользу, сделали все как команда

Нападающийвысказался о поединке против(3:2).

«Это было нечто. В первые 45 минут не получалось играть в наш футбол. Потом мы продолжили, были сконцентрированными. Получилось развернуть результат в нашу пользу, сделали все как команда.

Все голы очень важны, неважно, в каком матче. Не буду думать о чем‑то личном, только о команде. Эта победа важна и для болельщиков.

Мы думаем только от матча к матчу. Концентрируемся на результате. Нужно продолжать работать, три очка дались нам очень тяжело. Будем стараться продолжать в том же духе», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Ростов» — на 13-й позиции (10).