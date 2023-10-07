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    Кордоба: Получилось развернуть результат в нашу пользу, сделали все как команда

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    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о поединке против «Ростова» (3:2).

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «Это было нечто. В первые 45 минут не получалось играть в наш футбол. Потом мы продолжили, были сконцентрированными. Получилось развернуть результат в нашу пользу, сделали все как команда.

    Все голы очень важны, неважно, в каком матче. Не буду думать о чем‑то личном, только о команде. Эта победа важна и для болельщиков.

    Мы думаем только от матча к матчу. Концентрируемся на результате. Нужно продолжать работать, три очка дались нам очень тяжело. Будем стараться продолжать в том же духе», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Ростов» — на 13-й позиции (10).

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