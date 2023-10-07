В «Ньюкасле» сообщили о продлении контракта с Гимарайнсом

Полузащитникподписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «сорок».

Стало известно, что Бруно продлил контракт с «Ньюкаслом» на 5 лет.

«Я так счастлив здесь. Это место, в котором так комфортно находиться, и я надеюсь продолжать радовать болельщиков и помогать команде добиваться спеха. Нет слов, чтобы описать, насколько я счастлив быть.

Помню, в своем первом интервью я сказал, что хочу играть за этот клуб в Лиге чемпионов, и теперь это происходит. У нас все хорошо, и когда я смотрю на своих товарищей по команде, я так горжусь ими. Я горжусь всеми: командой, персоналом, владельцами и болельщиками», — сказал Гимарайнс.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей за «Ньюкасл» во всех турнирах, забил гол и сделал 2 голевые передачи.