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    В «Ньюкасле» сообщили о продлении контракта с Гимарайнсом

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    Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «сорок».

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    Стало известно, что Бруно продлил контракт с «Ньюкаслом» на 5 лет.

    «Я так счастлив здесь. Это место, в котором так комфортно находиться, и я надеюсь продолжать радовать болельщиков и помогать команде добиваться спеха. Нет слов, чтобы описать, насколько я счастлив быть.

    Помню, в своем первом интервью я сказал, что хочу играть за этот клуб в Лиге чемпионов, и теперь это происходит. У нас все хорошо, и когда я смотрю на своих товарищей по команде, я так горжусь ими. Я горжусь всеми: командой, персоналом, владельцами и болельщиками», — сказал Гимарайнс.

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