Анчелотти: Мы заметно прибавили после матча с «Атлетико». Критика нам помогла

Главный тренерподвел итог матча против(4:0).

«То, как Беллингем начал сезон, удивляет. Никто не ожидал такого уровня с точки зрения голов.

Мы хорошо провели матч, контролировали его ход. Решающее значение имел первый гол, он позволил нам в большей степени контролировать игру. Во втором тайме, получив больше свободного пространства, мы решили исход матча.

"Реал" играет в хороший футбол. "Реал" всегда показывает хороший футбол, но вообще все зависит от того, что подразумевается под хорошим футболом. Сегодня мы были хороши и с мячом, и без него. Тчуамени превосходно действовал в качестве центрального защитника — для него это новый опыт.

Мы заметно прибавили после матча с "Атлетико". Критика нам помогла, так что спасибо за нее», — цитирует Анчелотти Marca.

После девяти туров испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 24 очка и находится на первом месте в турнирной таблице. «Осасуна» заработала 10 очков и располагается на 9-й строчке.