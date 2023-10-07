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    Анчелотти: Мы заметно прибавили после матча с «Атлетико». Критика нам помогла

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итог матча против «Осасуны» (4:0).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «То, как Беллингем начал сезон, удивляет. Никто не ожидал такого уровня с точки зрения голов.

    Мы хорошо провели матч, контролировали его ход. Решающее значение имел первый гол, он позволил нам в большей степени контролировать игру. Во втором тайме, получив больше свободного пространства, мы решили исход матча.

    "Реал" играет в хороший футбол. "Реал" всегда показывает хороший футбол, но вообще все зависит от того, что подразумевается под хорошим футболом. Сегодня мы были хороши и с мячом, и без него. Тчуамени превосходно действовал в качестве центрального защитника — для него это новый опыт.

    Мы заметно прибавили после матча с "Атлетико". Критика нам помогла, так что спасибо за нее», — цитирует Анчелотти Marca.

    После девяти туров испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 24 очка и находится на первом месте в турнирной таблице. «Осасуна» заработала 10 очков и располагается на 9-й строчке.

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