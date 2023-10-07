Анчелотти: Финал ЧМ-2030 должен пройти на «Сантьяго Бернабеу»

Главный тренер мадридского «Реала»считает, что финал чемпионата мира 2030 года нужно провести на домашнем стадионе команды — «Сантьяго Бернабеу».

«Финал чемпионата мира должен быть сыгран в Мадриде, потому что Мадрид — столица Испании.

И он должен быть проведен на "Бернабеу", потому что "Бернабеу" будет лучшим стадионом в мире. Просто потому, что это так», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в шести странах на трех континентах. Испания, Португалия, Марокко примут турнир, но первые три игры пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае — так ФИФА отдаст дань памяти столетию с момента проведения первого мундиаля в истории, который прошел в 1930 году в Уругвае.