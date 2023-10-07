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    Анчелотти: Финал ЧМ-2030 должен пройти на «Сантьяго Бернабеу»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что финал чемпионата мира 2030 года нужно провести на домашнем стадионе команды — «Сантьяго Бернабеу».

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    «Финал чемпионата мира должен быть сыгран в Мадриде, потому что Мадрид — столица Испании.

    И он должен быть проведен на "Бернабеу", потому что "Бернабеу" будет лучшим стадионом в мире. Просто потому, что это так», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в шести странах на трех континентах. Испания, Португалия, Марокко примут турнир, но первые три игры пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае — так ФИФА отдаст дань памяти столетию с момента проведения первого мундиаля в истории, который прошел в 1930 году в Уругвае.

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