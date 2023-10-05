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    Финал ЧМ-2030 может пройти в Касабланке

    Футбол ФИФА ЧМ-2026
    Финал чемпионата мира по футболу 2030 года может состояться в марокканской Касабланке.

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    По информации журналиста Изема Анасса, игра пройдет на новом стадионе вместимостью свыше 90 тысяч человек.

    Строительство арены планируется завершить в 2025 году.

    Источник также отмечает, что в ближайшие дни будут названы города Марокко, в которых пройдут матчи турнира.

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  • 19/03/2023

    • Ранее стало известно, что хозяева ЧМ-2030 будут Испания, Португалия и Марокко. По три матча также будут сыграны в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь столетия первого чемпионата мира, который в 1930 году прошел в Уругвае.

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